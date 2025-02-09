Брешиа, Италия, 9 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. В музее итальянского города Брешиа посетительница выставки, споткнувшись, случайно порвала рукой картину XVI века. Об этом написало итальянское издание Bresciaoggi.

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«Одна женщина потеряла равновесие, упала и положила руку на холст. К счастью, посетитель не пострадал. Такое может случиться, тем более что в наши дни выставка пользуется большой популярностью», — сказал директор фонда музеев Брешиа Стефано Караджо.

Отмечается, что в результате инцидента пострадала работа художника Моретто да Брешиа, представляющая собой двустороннюю хоругвь для литургических процессий. Мастер написал её между 1522 и 1524 годами.

Караджо добавил, что картину можно будет полностью восстановить. При этом полотно было застраховано, поэтому женщине не придется платить за реставрацию, несмотря на то, что ущерб составил несколько тысяч евро.

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