Невельск, Сахалинская область, 9 февраля, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Китайский сухогруз «Ань Янь 2», севший на мель возле Сахалина, перевозит 1 тыс. тонн угля, также на его борту находится около 700 т мазута и 100 т дизельного топлива. Об этом 9 февраля рассказал и. о. капитана морского порта Невельск Аркадий Макаров.

Пресс-служба правительства Сахалинской области/ТАСС

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил подробности происшествия: судно встало на мель в Татарском проливе возле порта Невельск. Оно прошлой ночью стояло на погрузке угля, но потом его выбросило к берегу в ходе шторма. Глава региона провел заседание оперативного штаба, где выслушал доклады о ситуации.

«700 тонн мазута тяжелого топлива и порядка 100 тонн дизельного топлива <…> Разливов нефтепродуктов не обнаружено», — рассказал Макаров на видео с заседания, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Лимаренко сообщил, что судно планируют окружить боновыми ограждениями 10 февраля. В этот день также планируется обследовать судно водолазами, они определят степень повреждения, тогда можно будет принять решение, что делать дальше. Многое зависит от капитана судна, но он пока не выходит на конструктивный диалог.

«Что касается экипажа, мы никаких угроз не видим, потому что питание, вода, энергия, все это есть и экипажу ничто не угрожает. Мы видим угрозы, которые могут возникнуть с экологической стороны», — рассказал Лимаренко, отметив, что будут приняты меры для забора углеводородов с судна.

Как передавало ИА Регнум, в Невельском районе Сахалинской области 9 февраля из-за севшего на мель сухогруза «Ань Янь 2» ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На борту 20 членов экипажа. По данным регионального управления МЧС, они не нуждаются в медицинской помощи.