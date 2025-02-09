Нижний Новгород, 9 февраля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Рядом с ярмаркой, расположенной в центре Нижнего Новгорода, 9 февраля вспыхнул пожар. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео

Загорелся стоящий рядом со зданием ярмарки строительный вагончик. Пламя слегка задело фасад.

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара. По предварительно информации, люди не пострадали.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3946513" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар вспыхнул в главном здании Нижегородской ярмарки

Нижегородская ярмарка является центральным выставочным центром Нижнего Новгорода. В главном здании ярмарки находится выставка «Россия — моя история». В 2022 году Нижегородская ярмарка отметила 200-летие с начала торговли в ярмарочном каменном Гостином Дворе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля крупный пожар произошёл в здании бывшего Электрозавода в Москве. Сотрудники МЧС спасли около 80 человек, еще 120 были эвакуированы. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировали. После пожара за медицинской помощью обратились 16 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Крупный пожар вспыхнул 9 февраля в одном из автосервисов Екатеринбурга. Огонь охватил территорию площадью 1 тыс. кв. м на улице Кислородной. Из сервиса эвакуировали 14 легковых автомобилей. Во время пожара пять машин получили повреждения. Люди не пострадали.