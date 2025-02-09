Екатеринбург, 9 февраля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге водитель сбил пешеходов, в результате один человек погиб. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Госавтоинспекция Свердловской области

«В Екатеринбурге проводится проверка обстоятельств ДТП, в результате которого один человек погиб, ещё трое, включая ребенка, получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что ДТП произошло в районе дома № 232 по улице Московской в Ленинском районе города.

По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал с небезопасной скоростью по Объездной дороге в направлении улицы Светлореченской и допустил касание с движущимися впереди автомобилями Lexus и Toyota. После этого он выехал на правую полосу дороги, где столкнулся со стоящим Nissan и совершил наезд на четверых пешеходов.

В результате мужчина 1985 года рождения получил смертельные ранения. Ещё трое — женщина с ребёнком и мужчина — получили различные травмы и были госпитализированы.

Водители автомобилей Lexus и Toyota оставили место происшествия. В настоящее время их разыскивают правоохранительные органы.

Как передавало ИА Регнум, 26 января в Кургане Volkswagen въехал в остановку, на которой стояли люди. Одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. За рулём находилась девушка 2003 года рождения, она ехала по проспекту Конституции в сторону улицы Юргамышской. Не справившись с управлением, водитель въехала в остановочный комплекс «им. Красного Креста».