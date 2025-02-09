Сыктывкар, 9 февраля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Двое детей пострадали в результате падения снега с крыши одного из домов в Воркуте, по этому факту начата процессуальная проверка. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Коми.

СУ СК России по Республике Коми

«8 февраля 2025 года на 11-летнего и 12-летнего школьников с крыши дома по улице Парковой упал снег. Один из мальчиков получил травму ноги (госпитализирован), второй — ушиб бедра», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным пресс-службы, в эти дни на территории города объявили штормовое предупреждение, в связи с чем горожан попросили быть внимательными и не выходить на улицу.

Отмечается, что в ходе проверки следствие даст правовую оценку причинам и обстоятельствам этого инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января на улице Советской в Шерегеше в Кемеровской области снежная масса съехала с крыши, из-за чего пострадали две женщины и ребёнок. Региональный главк СК России возбудил уголовное дело по этому факту.

Ранее, 5 января, девятилетний школьник погиб под снежным завалом в Шарыповском районе Красноярского края, когда вместе с друзьями прыгал со снежной возвышенности в овраг. В какой-то момент плотная корка снега обрушилась и его завалило.