Москва, 9 февраля, 2025, 13:55 — ИА Регнум. В московском Гостином дворе прошла патриотическая акция «Синий платочек Победы», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Ассоциации ветеранов СВО.

РИА Новости/Сергей Пятаков

В мероприятии, которое состоялось 8 февраля, участвовали известные творческие деятели и коллективы, а также поэты и певцы из числа участников спецоперации со всей страны.

«Сегодня мы чествуем не только память героев Великой Отечественной войны, но и непоколебимый дух тех, кто эту память хранит, и тех, кто сегодня защищает нашу страну. «Синий платочек Победы» — это мост через поколения, связывающий прошлое, настоящее и будущее России. Событие объединило взрослых и детей, ветеранов и курсантов, военных и гражданских волонтёров, представителей самых разных профессий. Все они отличаются неравнодушием и любовью к Родине»,— рассказала президент благотворительного фонда «Русская земля» Анна Данилова.

На концерте прозвучали песни и стихи военных лет и произведения, написанные бойцами СВО на передовой.

«Сегодня творческая энергия направлена на сохранение памяти о героях нашего времени: художники создают портреты воинов СВО и их предков — участников Великой Отечественной войны; кинематографисты запечатлевают истории поколений защитников Родины; журналисты рассказывают о высоких моральных качествах наших воинов. Через проект «Творец» Ассоциация ветеранов СВО поддерживает издание книг, написанных теми, кто был на передовой», — отметил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Сопредседатель Кузбасской Ассоциации ветеранов СВО, поэт и драматург Виталий Дорофеев отметил важность проведения подобных патриотических мероприятий для сохранения памяти о героях.

«Сегодняшнее мероприятие напоминает нам о подвиге поколений и связи времен: как наши предки сражались с нацизмом, так и сегодня бойцы СВО отстаивают русский язык, культуру и национальные традиции. Борьба идет не только за территории, но и за смыслы. Мы видим, как искусство помогает сохранить историческую память, вдохновляя новых героев на защиту Родины», — уточнил он.

На концерт были приглашенные ветераны и жители столицы.

«Я был приятно удивлен приглашением на такое масштабное мероприятие. Приехал из Тюмени в самый центр Москвы. Зал принял меня очень тепло! Раньше я никогда не писал стихи, такой навык развился во время СВО. На передовой фиксировал стихотворения в маленький блокнотик, делился мыслями и записями со своими боевыми товарищами, мне это помогало переживать сложные моменты. Конечно, писал о доме, о котором я постоянно думал», — поделился ветеран СВО из Тюменской области Валентин Кучеренко.

Мероприятие завершилось показом платков «Русская земля». На сцену в платках из авторской коллекции Даниловой вышли волонтеры госпиталей и девушки из агитбригад, которые не раз выезжали с гуманитарными миссиями в Курскую область и в Донбасс.

Акцию провели в рамках V художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия», которую организовала Ассоциация ветеранов СВО вместе с благотворительным фондом «Русская земля» и выставкой-форумом «Уникальная Россия».

Также 8 февраля по всей России прошла акция, посвященная подвигу детей и подростков в годы Великой Отечественной войны, под названием «Отважное маленькое сердце». В рамках мероприятия для молодежи организовали классные часы, беседы, лекции, кинопоказы, на каждой из которой также почтили память героев минутой молчания.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества — в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Глава государства также напомнил, что в мае будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.