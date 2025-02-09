Москва, 9 февраля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки отразили три попытки контратаки со стороны украинских формирований и продолжили наступательные действия в приграничных районах Курской области. Об этом 9 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что военные российской группировки «Север» нанесли удары по ряду бригад противника у Богдановки, Гоголевки, Гончаровки, Заолешенки, Ивашковского, Колмакова, 1-го Княжьего, 2-го Княжьего, Лебедевки, Мартыновки, Мирного, Никольского, Рубанщина, Свердликово, Суджи и Южного, отразив три контратаки украинской армии.

«За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, и т.ч. одна БМП [боевая машина пехоты] Bradley производства США», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что также противник за это время лишился трёх бронетранспортёров, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четырёх артиллерийских орудий, двух миномётов, израильской радиолокационной станции контроля воздушного пространства RADA, а также пункта управления дронами и двух складов боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля армия России сорвала попытку контрнаступления украинских боевиков в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в курском приграничье. Позднее в этот же день Минобороны РФ опубликовало видео, как российские военные уничтожают украинскую технику, брошенную на прорыв в Курской области.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 7 февраля заявил, что ВС России работают в курском приграничье героически, не жалея себя, и заслуживают самой высокой оценки президента РФ Владимира Путина.