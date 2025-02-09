Глава Сахалина опасается, что владельцы севшего на мель судна бросят его
Невельск, Сахалинская область, 9 февраля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил опасения, что владелец иностранного грузового судна, севшего на мель возле порта Невельск, оставит его на побережье.
Он напомнил, что регион уже сталкивался с подобным, когда в 2021 году утилизация китайского сухогруза Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне легла на властей. Тогда собственники бездействовали. Судно вывели из-под таможенного контроля в декабре 2023 года, это была первая подобная практика в России.
«Три года назад у нас такое же китайское судно было выброшено на берег в Холмском районе, непосредственно возле порта Холмского. И оно не было утилизировано со стороны китайских владельцев, никакого обращения к нам не было», — произнёс он в видео, опубликованном в Telegram-канале.
По словам главы региона, у нынешнего судна имеется существенное повреждение, отремонтировать его в нынешних условиях практически невозможно, следовательно, владелец может бросить сухогруз.
Он призвал не допустить повторения ситуации 2021 года и сообщил, что обращается в МИД КНР и непосредственно к владельцу судна с просьбой о сотрудничестве. Регион, отметил Слюсаренко, готов предложить все виды услуг для комфорта экипажа и организации работы по утилизации углеводородов и по буксировке или утилизации корабля.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 февраля сухогруз «Ань Янь 2» сел на мель на побережье Невельского района. Местные службы начали прорабатывать вопрос о снятии судна с мели.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко утром объявил о введении режима повышенной готовности. Хотя угрозы жизни и здоровью людей нет, нужно готовиться к любым сценариям, отметил глава региона.
Региональное МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На борту севшего на мель судна находятся 20 членов экипажа. В медпомощи они не нуждаются. Разлива топлива не произошло.