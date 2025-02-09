Невельск, Сахалинская область, 9 февраля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил опасения, что владелец иностранного грузового судна, севшего на мель возле порта Невельск, оставит его на побережье.

Правительство Сахалинской области

Он напомнил, что регион уже сталкивался с подобным, когда в 2021 году утилизация китайского сухогруза Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне легла на властей. Тогда собственники бездействовали. Судно вывели из-под таможенного контроля в декабре 2023 года, это была первая подобная практика в России.

«Три года назад у нас такое же китайское судно было выброшено на берег в Холмском районе, непосредственно возле порта Холмского. И оно не было утилизировано со стороны китайских владельцев, никакого обращения к нам не было», — произнёс он в видео, опубликованном в Telegram-канале.

По словам главы региона, у нынешнего судна имеется существенное повреждение, отремонтировать его в нынешних условиях практически невозможно, следовательно, владелец может бросить сухогруз.

Он призвал не допустить повторения ситуации 2021 года и сообщил, что обращается в МИД КНР и непосредственно к владельцу судна с просьбой о сотрудничестве. Регион, отметил Слюсаренко, готов предложить все виды услуг для комфорта экипажа и организации работы по утилизации углеводородов и по буксировке или утилизации корабля.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 февраля сухогруз «Ань Янь 2» сел на мель на побережье Невельского района. Местные службы начали прорабатывать вопрос о снятии судна с мели.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко утром объявил о введении режима повышенной готовности. Хотя угрозы жизни и здоровью людей нет, нужно готовиться к любым сценариям, отметил глава региона.

Региональное МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На борту севшего на мель судна находятся 20 членов экипажа. В медпомощи они не нуждаются. Разлива топлива не произошло.