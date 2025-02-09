Москва, 9 февраля, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, каким мог быть диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из США Дональдом Трампом. Своё мнение он выразил 9 февраля в беседе с NEWS.ru.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Я думаю, этот разговор был по существу. На мой взгляд, это отчаянные разговоры, где были подтверждены те точки, о которых договаривались», — заявил он.

Он также отметил, что именно на основании этих контактов Трамп анонсировал скорую встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Чепа считает, что американский лидер вызовет Зеленского в Вашингтон на следующей неделе.

Депутат также предположил, что беседе двух лидеров могли предшествовать неоднократные контакты спецслужб.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля газета New York Post заявила, что Трамп провёл телефонные переговоры с Путиным по Украине. Однако издание не назвало дату телефонного разговора с российским лидером, не привело точной цитаты главы Белого дома.

Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами не смог ни подтвердить, ни опровергнуть новости в СМИ о контактах глав двух государств по украинскому кризису. Он подчеркнул, что коммуникации между странами ведутся по разным каналам, и из-за их множественности он может чего-то не знать.