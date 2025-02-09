Париж, 9 февраля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов представлены флагом РФ на турнире во французском Марселе. Соответствующая информация появилась на официальном сайте соревнований.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

У Медведева и Хачанова указали российское гражданство, хотя по правилам Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) они выступают в нейтральном статусе.

Медведев и Хачанов начнут выступление со второго круга. Турнир пройдёт с 10 по 16 февраля.

Хачанов выиграл турнир в Марселе в 2018 году, ещё один россиянин Андрей Рублёв — в 2022-м.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля 2024 года на сайте Олимпийских игр в Париже во время трансляции соревнований по плаванию появился кадр с мировым рекордом пловчихи из России Евгении Чикуновой, напротив фамилии которой был размещён российский флаг, а не символика нейтральных атлетов.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе — без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.

Президент РФ Владимир Путин назвал отношение МОК к российским спортсменам этнической дискриминацией. Он отмечал, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными.