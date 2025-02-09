Москва, 9 февраля, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны 9 февраля сбили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территорией Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Около 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Губернатор Ленинградской области уточнил, что вражеский дрон был сбит над рекой Волхов в Киришском районе.

«Спасибо военным, оперативным службам системы РСЧС НФГО и НАСФ за контроль Ленинградского неба», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Как передавало ИА Регнум, утром 9 февраля в петербургском аэропорту Пулково объявили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры ввели в целях безопасности полетов.

Силы ПВО российской армии в течение ночи на 9 февраля нейтрализовали 35 украинских беспилотников над территорией РФ. 18 вражеских дронов сбили над Курской областью, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — над Воронежской и Ростовской областями. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над Крымом, а также над Брянской и Тульской областями.