Подольск, Московская область, 9 февраля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. В Подольске два менеджера Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) вымогали у своих сотрудников премии. Об этом 9 февраля сообщила газета «Известия».

Руслан Кривобок/РИА Новости

Отмечается, что жертвами стали не менее пяти газосварщиков КСПЗ — их выплаты за переработку на предприятии неоднократно вымогали под угрозой увольнения бывший заместитель гендиректора Алексей Гарин и главный электрик Иван Легков.

По данным СК, менеджеры хотели таким образом получить вознаграждение за устранение последствий аварии в котельной. Против них возбуждено уголовное, Легков находится под подпиской о невыезде, Гарина арестовали и отправили в СИЗО.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля российский предприниматель Михаил Митрофанов заявил, что столкнулся с попыткой вымогательства на Бали. Он уточнил, что его и отдыхавшего вместе с ним бойца MMA Хасана Асхабова незадолго до вылета пытались ограбить неизвестные индонезийцы, предположительно, члены мафии, а затем миграционная служба задержала их на пограничном контроле.

29 января СК возбудил дело о вымогательстве у несовершеннолетних в Челябинске. По данным следствия, выходец из Средней Азии Фируз Джумаев угрожал подросткам расправой и требовал деньги.