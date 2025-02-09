ДНР, 9 февраля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Командир взвода штурмового подразделения армии России сержант Василий Мастюгин четыре дня скрытно уничтожал бойцов украинских формирований в их тылу во время освобождения города Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 февраля рассказал журналистам командир штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки российских войск «Центр» подполковник Иван Шульга.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Военный уточнил, что российской штурмовой группе, в составе которой действовал сержант, была поставлена задача выдвинуться на участок и закрепиться на нём, что делалось под прикрытием отряда Шульги.

Командир штурмовиков отметил, что в какой-то момент у украинской армии сработало средство радиоэлектронной борьбы, в результате чего был заглушен российский беспилотник. Однако затем связь удалось восстановить, и в этот момент Мастюгин оказался примерно на 500 м в тылу противника.

«Около четырёх дней он находился там. Когда происходило перемещение противника, мы давали корректировку огня и он наносил со стрелкового вооружения огневое поражение. Причем противник не понимал, откуда по нему ведётся огонь», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 февраля военный штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Артур Хазарьян рассказал об уничтожении в ходе освобождения Дзержинска группы из более чем 10 наёмников из Польши. По его словам, большую часть бойцов украинских войск в городе составляли мобилизованные.

ВС России освободили Дзержинск 7 февраля, площадь освобождённой плотной городской застройки составила более 50 кв. км. Также российские военные выбили украинские формирования из 11 населённых пунктов Торецкой агломерации.