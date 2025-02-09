Москва, 9 февраля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Поставки французских истребителей Mirage 2000 Вооруженным силам Украины (ВСУ) только сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и самой украинской стороны. Об этом 9 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Abaca Press/TASS

Ранее, 6 февраля, глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину. Он добавил, что украинских пилотов несколько месяцев обучали управлению самолетами во Франции.

«Это очередное действо, которое, к сожалению, загоняет ситуацию в еще больший тупик для Запада и для киевского режима», — заявила Захарова в интервью «РИА Новости».

Она уточнила, что «Enfant terrible» в виде Владимира Зеленского и его режима, которых Запад создал сам, требует все больших финансовых вложений и вооружения, осознавая, что ситуация зашла в тупик. Из-за этого Запад иногда «подбрасывает» ему новое оружие и немного денег, делая при этом очередные подбадривающие заявления.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев 4 февраля отметил, что передача Украине истребителей Mirage втягивает Францию в вооруженный конфликт. По его мнению, эти самолеты можно сравнить с чемоданом без ручки, так как они не выпускаются уже почти 20 лет.

Посол России во Франции Алексей Мешков 6 февраля назвал поставки истребителей Mirage Киеву ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений. Дипломат напомнил, что на разбор старой военной техники любому государству требуются деньги.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что никакие поставки вооружений киевскому режиму не изменят ход спецоперации. Российская армия уничтожала и будет уничтожать западную военную технику.