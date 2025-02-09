Москва, 9 февраля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. По новому закону, который вступит в силу 1 марта, заброшенные участки земли могут быть изъяты у собственника. Об этом 9 февраля рассказал старший партнёр юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнёры» Филипп Терехин.

Известия/Александр Казаков

В течение трёх лет собственник должен освоить свой земельный участок.

«В случае если участок не освоен в течение этого срока, правообладателя могут ждать штрафы, а если никаких действий принято не будет, то такой участок может быть изъят у собственника», — процитировало Терехина издание «Прайм».

Перед тем как изъять землю владельцу предложат устранить выявленные нарушения.

Главная цель нововведения в том, чтобы земля содержалась в надлежащем состоянии. Проблема земель, собственники которых потеряли интерес к их использованию и перестали следить за своим имуществом, будет решена.

Владельцам следует содержать их в порядке — избавиться от мусора и использовать участок в соответствии с целевым назначением, отметил эксперт.

«Если участок был предоставлен для строительства, в течение трех лет его необходимо выровнять, осушить и как минимум возвести фундамент будущего дома», — рассказал Терехин.

Предназначенный для садоводства участок должен быть засеян любыми культурами — декоративными, овощными, плодовыми.

Эксперт подчеркнул, что заброшенные участки портят внешний вид территорий и являются неэффективным использованием земельного ресурса.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельный срок в три года для освоения собственниками земельных участков в насёленных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах.

Как отметил статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, создан механизм воздействия на людей, которые годами не задействовали участки. Он напомнил, что в 2020 году приняли подобное решение по землям сельхозназначения. Это позволило эффективно воздействовать на собственников и возвращать землю в сельскохозяйственный оборот.

В конце января вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что родственников владельцев заброшенных участков необходимо информировать о возможном изъятии в обязательном порядке. Это исключит ситуацию, когда землю изымают только потому, что пожилой владелец не в состоянии ухаживать за ней, а его родственники не знают о риске изъятия.