Женева, Швейцария, 9 февраля, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Представители делегации США в Женеве впервые ведут себя тихо на заседаниях органов ООН. Об этом 9 февраля заявил постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

TASS / EPA/MARTIAL TREZZINI

Он отметил, что после прихода к власти нового президента США Дональда Трампа у американской делегации нет четкого представления, какую позицию занимать в международных организациях с учетом принятых новым лидером решений.

«Во многих органах они активности вообще не проявляют, просто сидят и слушают, что является нехарактерным для американской делегации», — процитировало дипломата ТАСС.

В пример он привел конференцию по разоружению, где российская и американская стороны регулярно дискутировали. На протяжении последних нескольких заседаний представителей США не слышно и не видно, добавил Гатилов.

По его словам, за время своей работы такое поведение американской стороны он видит впервые. Гатилов предположил, что дипломаты ещё не получили от руководства страны инструкций на фоне курса Вашингтона на выход из органов ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В документе указывается, что СПЧ ООН якобы используется для защиты стран, в которых допускаются нарушения прав человека.

Сенатор РФ Константин Косачев отметил, что подобное решение США стало серьёзным предвестником потрясений для мировой политики. По его словам, Трамп вновь показал, что его политический курс исключает гуманизм и филантропию. Совет при ООН нужен был американским властям, только чтобы усилить давление мирового сообщества на Россию, а когда СПЧ решил «поиграть в объективность», то США обвинили его в предвзятости, подчеркнул сенатор.