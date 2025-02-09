Дербент, Дагестан, 9 февраля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Один из напавших на полицейского в Дербенте является сыном бывшего главы Табасаранского района Дагестана. Об этом 9 февраля сообщили в силовых структурах региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Один из задержанных подозреваемых является сыном экс-главы Табасаранского района», — приводит слова источника ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 февраля полицейский в Дербенте был ранен в результате нападения. Правоохранителя госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»).

По информации следователей, возле одного из общественных заведений в Дербенте трое мужчин напали полицейского. Один из них отобрал у правоохранителя табельное оружие, выстрелил в него несколько раз и ранил. После этого нападавшие скрылись. В настоящее время они задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.