ДНР, 9 февраля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Штурмовые подразделения Вооружённых сил России во время освобождения города Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили в одном из многоэтажных домов группу из более чем 10 наёмников из Польши. Об этом 9 февраля рассказал журналистам военный штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки российских войск «Центр» Артур Хазарьян.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше 10 их было», — заявил он.

Хазарьян уточнил, что большую часть бойцов украинских формирований в городе составляли мобилизованные, которые в большинстве случаев сдавались в плен после ликвидации опытных военных Вооружённых сил Украины.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные освободили Дзержинск 7 февраля, при этом площадь освобождённой плотной городской застройки составила более 50 кв. км. Они также освободили 11 населённых пунктов Торецкой агломерации и продвинулись в глубину обороны украинских войск на 13 км.

Позднее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Дзержинск после освобождения снова стал настоящим русским городом. Командир штурмового подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» Иван Шульга 9 февраля рассказал, что жители освобождённого города не могут из него эвакуироваться и вынуждены скрываться в подвалах, потому что украинские формирования атакуют любую пытающуюся выехать из города группу мирных жителей.