Москва, 9 февраля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Жители Курской области, освобожденные из украинского плена в ходе обмена, рассказали, как военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишали их воды и еды в том числе за неосторожное слово. Об этом 9 февраля сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Владимир Гердо/ТАСС

Он общался с несколькими семьями, которые вывезли из Суджи и передали России через Белоруссию. Украинцы одно время содержали курян на территории какого-то закрытого учреждения.

«Их буквально через окошко кормили перловой кашей. Иногда, если они что-то не так вдруг сказали, их могли лишить еды и воды», — процитировало «РИА Новости» Мирошника.

Российский посол подчеркнул, что эти люди находились под присмотром Международного Красного Креста и других правозащитных организаций, поэтому украинская сторона старалась быть аккуратней с пленниками. Тем не менее на курян оказывали сильное психологическое давление и издевались над ними. О том, как содержат тех, про кого не знает Красный Крест, неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, попавший в плен боец ВСУ Евгений Фабрисенко на допросе признался, что они и сослуживцы проникли в село Русское Поречное, где убивали мужчин, насиловали женщин, которых потом убивали. При этом боевики выполняли приказ командования уничтожить всех жителей населенного пункта.

1 февраля ВСУ нанесли с территории Сумской области ракетный удар по интернату в Судже, где были мирные жители. Минобороны РФ подчеркнуло, что эта целенаправленная атака по гражданскому объекту в очередной раз показала террористическую и нечеловеческую сущность киевского режима. Ведомство заявило, что этой провокацией украинские власти пытались отвлечь внимание мирового общественного мнения от зверств Русском Поречном.