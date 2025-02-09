Вашингтон, 9 февраля, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по урегулированию украинского конфликта.

РИА Новости/ Павел Бедняков

«Надеюсь, это будет быстро. Этот конфликт на Украине просто ужасен. Я хочу покончить с этим чёртовым безумием», — заявил он в интервью газете The New York Post.

Интервью проходило на борту самолёта Air Force One. В какой-то момент к Трампу присоединился Уолтц, к которому президент обратился со словами: «Давайте организовывать эти встречи, они хотят встретиться».

8 февраля газета The New York Post написала, что Трамп провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. При этом издание не привело конкретную цитату американского лидера, которая бы подтвердила этот факт. Трамп также не уточнил, когда именно проходила такая беседа. Российская сторона пока не давала комментариев по поводу разговора двух лидеров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 февраля заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о контактах Путина и Трампа по Украине. Он отметил, что по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, которые ведутся по разным каналам.

Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам. Он подчеркивал, что видит целью диалога по украинскому конфликту долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства всегда настаивал на том, что при урегулировании конфликта должны быть учтены законные интересы России.