Вашингтон, 9 февраля, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине. Об этом глава США 9 февраля сказал в беседе с газетой New York Post (NYP).

Evan Vucci/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

Трамп не ответил журналисту, сколько раз он созванивался с Путиным. Американский президент также не назвал дату телефонного разговора с российским лидером. Помимо этого, издание не приводит точную цитату Трампа, в которой он бы подтвердил состоявшийся разговор с президентом РФ.

При этом во время интервью он уточнил, что Путину небезразличны человеческие потери в боевых действиях.

«Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть», — процитировала NYP Трампа.

Глава США подчеркнул, что у него есть «конкретный план» по разрешению конфликта и он хочет закончить его. Также он в очередной раз отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным. Помимо этого, американский лидер назвал бывшего президента США Джо Байдена «полным позором для страны».

Позже, 9 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами не смог ни подтвердить, ни опровергнуть новости в СМИ о контактах Путина и Трампа по Украине. Он подчеркнул, что коммуникации между странами ведутся по разным каналам. И из-за их множественности он может чего-то не знать.

Ранее, 3 февраля, Трамп говорил о достижении значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако деталей он раскрывать не стал. Днём ранее он утверждал, что Вашингтон запланировал встречи с Москвой и Киевом в течение последних «очень напряжённых» дней. О своем желании приступить к переговорам с Россией американский президент говорит постоянно, начиная со своей предвыборной кампании.

При этом в Кремле считают, что администрация Трампа пока не совершала конкретные действия для начала диалога с Москвой. Песков 7 февраля отметил, что глава США делает много разных заявлений, которые потом опровергаются. Российский чиновник подчеркнул, что конфликт на Украине в любом случае нужно решать через переговоры, и призвал набраться терпения.

О готовности России к переговорам регулярно заявлял Путин, подчеркивая, что Москва видит целью диалога по украинскому конфликту долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства подчёркивал, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.