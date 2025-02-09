Москва, 9 февраля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. В Москве 17-летний подросток скончался после операции по пересадке костного мозга. Об этом 9 февраля сообщил портал KP.RU.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

С лимфобластным лейкозом мальчик боролся на протяжении последних полутора лет. В ноябре 2023 года он вместе с семьей переехал из Братска в Новосибирск и начал заниматься футболом в школьной секции, однако физически ему это давалось тяжело. В ходе одного из медосмотров анализ крови подростка оказался очень плохим.

Углубленное исследование подтвердило, что костный мозг поражен более чем на 90%. Спустя несколько месяцев химиотерапии удалось выйти в ремиссию. Однако в сентябре 2024 года у него произошёл инсульт на фоне действия химиопрепарата. Позже врачи констатировали рецидив и необходимость в экстренной пересадке костного мозга. Анализы показали, что мать подходит на 50%.

Времени ждать больше не было. Когда состояние мальчика стало лучше, в Москве в его организм ввели стволовые клетки. Подросток смог прийти в себя, но 27 января скончался в реанимации на глазах у вызванных врачами родителей. Медики не смогли завести его сердце. Позднее врачи сообщили матери, что пересадка прошла успешно и помогла её сыну выйти в ремиссию.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря 2024 года умерла девочка, которую долгое время не могли перевезти в областную больницу в Ростове-на-Дону из-за отсутствия реанимобиля с аппаратом искусственного сердца. Отмечалось, что ребёнок скончался из-за отёка мозга.

Девочку удалось доставить в больницу после публикации ИА Регнум и обращения в Совет по правам человека, после чего её сразу поместили в реанимационное отделение. Однако медики не смогли спасти ребёнка. Девочка умерла, не приходя в сознание.