Москва, 9 февраля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивающему работу украинского военно-промышленного комплекса. Об этом 9 января заявил на брифинге генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины», — сообщил Конашенков.

Также удар нанесен по инфраструктуре аэродромов украинской армии и по скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили за сутки в зоне СВО реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 90 дронов.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы Южной группировки российских войск освободили от украинских формирований село Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике. Российские военные нанесли удары по трем механизированным бригадам ВСУ в районах Северска, Часова Яра, а также сел Зализнянское, Миньковка и Предтечино в ДНР.

Разведчики 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» в Харьковской области отправили «в нокаут» дрон ВСУ с помощью беспилотника. Оператор российского дрона подвел его к вражескому БПЛА, зацепил и раскрутил, избавив от полезной нагрузки, после чего отправил на землю.