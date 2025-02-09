Вашингтон, 9 февраля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск, являющийся главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, высмеял «независимые» СМИ в России и на Украине, оставшиеся без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).

CHIP SOMODEVILLA/POOL/EPA/ТАСС Илон Маск

Маск прикрепил к своему сообщению картинку с надписью «независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID». При этом глава DOGE не уточнил, о каких именно СМИ он говорит.

«Независимые СМИ», надрываюсь от смеха (в оригинале: lmao. — Прим. ред.)», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришла пора исчезнуть. Кроме того, миллиардер обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт американских налогоплательщиков и затем анонсировал начало ликвидации USAID.

Президент США Дональд Трамп 7 февраля заявил, что коррупция в USAID достигла невиданных масштабов. В связи с этим глава Белого дома потребовал закрытия агентства. Кроме того, президент США пообещал, что после USAID возглавляемый Маском департамент проверит другие ведомства на коррупцию.

Позднее, 8 февраля, суд временно заблокировал решение Трампа по роспуску сотрудников USAID. Отмечалось, что предварительное слушание по делу об агентстве назначено на 12 февраля.

Военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов 7 февраля рассказал, что USAID занималось изучением уязвимости населения стран СНГ к воздействию боевых патогенов. Эксперт добавил, что в агентстве работали иностранные специалисты, которые «в рамках грантовых программ подключались к разработке биологического оружия».