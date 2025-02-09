Москва, 9 февраля, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Юг» освобождён населённый пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики», — отметил он.

Генерал добавил, что в течение суток нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР. Украинские формирования потеряли до 180 военных, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, был уничтожен склад материальных средств.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля российские военные освободили Дзержинск. В Минобороны уточнили, что в освобождении города принимали участие подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Дзержинск был главным форпостом на пути к крупному укрепрайону ВСУ в Константиновке.

5 февраля российские военные освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области, а 1 февраля — населённый пункт Крымское в ДНР.