Невельск, Сахалинская область, 9 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Невельском районе Сахалина из-за китайского сухогруза «Ань Янь 2», севшего на мель. Об этом 9 февраля сообщили в региональном управлении МЧС.

МЧС России

«В Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера», — сообщили в ведомстве.

На борту севшего на мель судна находятся 20 членов экипажа. В медпомощи они не нуждаются. По данным МЧС, разлива топлива не произошло. На месте ЧП идет постоянный мониторинг береговой линии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3946488" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Невельском районе Сахалина сел на мель сухогруз

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 февраля сухогруз сел на мель на побережье Невельского района. Местные службы начали прорабатывать вопрос о снятии судна с мели.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко утром объявил о введении режима повышенной готовности. Хотя угрозы жизни и здоровью людей нет, нужно готовиться к любым сценариям, отметил глава региона. По его поручению в Невельском районе начал работу оперативный штаб.