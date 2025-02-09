Москва, 9 февраля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной индексации пенсий военным в приоритетном порядке. Об этом 9 февраля заявил председатель органа Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что он направил инициированный правительством законопроект в Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции о дополнительной индексации пенсий военным на уровень инфляции с 1 января 2025 года.

«Законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке, с тем чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты. Наша задача — поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок», — приводит слова Володина пресс-служба ГД в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее в Госдуму внесли проект об увеличении пенсии военнослужащим до 93,59% от размера получаемого денежного довольствия. В пояснительной записке отмечается, что фактический уровень инфляции за 2024 год составил 9,5%, поэтому и уровень пенсий необходимо повысить на столько же.

7 февраля президент РФ Владимир Путин назвал инфляцию основным экономическим вызовом для России. В ходе доклада президенту председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что на 3 февраля 2025 года инфляция достигла 9,9% год к году, а её годовые темпы снижаются шестой месяц подряд.