Москва, 9 февраля, 2025, 11:42 — ИА Регнум. В 2024 году в России зафиксировали снижение продаж фасованного кофе, что может привести к стагнации рынка данного продукта в стране. Об этом написали эксперты в результатах исследования холдинга «Ромир».

Виталий Аньков/РИА Новости

«Несмотря на рост абсолютных показателей, отмечается негативная тенденция сокращения числа покупателей и их частоты покупок в категории кофе по итогам с октября 2023 года по сентябрь 2024 года. Ключевыми факторами этого являются переключение российского потребителя на приобретение готового кофе вне дома, а также сформировавшиеся запасы. Однако уровень пенетрации категории всё ещё остается одним из самых высоких — почти 96%», — процитировал текст исследования ТАСС.

При этом в исследовании отмечается, что в 2024 году динамика товарооборота рынка кофе продемонстрировала рост на 10,3%. Рост в тоннаже составил чуть более 2%, а в штучном исчислении — почти 9%. Отмечается, что потребители в России предпочитают покупать кофе в небольших упаковках.

Ещё одной тенденцией стал тот факт, что аудитория, в течение года хоть раз покупающая что-то в сфере гостеприимства, приобретает кофе в ретейле на 53% чаще, чем люди, не посещающие места общественного питания.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам 2024 года кофейный бренд Monarch обогнал по продажам Nescafe, став новым лидером рынка горячих напитков в России. В натуральном выражении продажи Monarch в прошлом году выросли в 3,5 раза по сравнению с 2023 годом. У Nescafe объёмы снизились почти на 7%.

В декабре прошлого года гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что в 2025 году россияне могут столкнуться с новым скачком цен на кофе. Причиной стал рост биржевых цен на арабику и робусту, которые достигли рекордных отметок. 27 ноября биржевые цены на арабику достигли рекорда 1977 года — стоимость мартовского фьючерса составила 7,05 доллара за килограмм.

Крупные производители чая и кофе с сентября повысили цены на 6–9% для ретейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию». Сообщалось, что это связано с девальвацией рубля, подорожанием импорта сырья и падением урожайности какао-бобов и чая.