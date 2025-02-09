Москва, 9 февраля, 2025, 11:44 — ИА Регнум. На фоне разворачивания новой американской администрацией своей работы коммуникации между Россией и США ведутся по разным каналам. Об этом 9 февраля рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Что можно сказать по этой новости: по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам», — заявил он в беседе с ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что в связи с этим лично ему может быть неизвестно о каких-либо российско-американских коммуникациях, а потому он не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом, о котором ранее сообщили американские СМИ.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля газета NYP написала, что американский лидер провёл телефонный разговор с президентом РФ. Вместе с тем издание не привело конкретную цитату Трампа, подтверждающую факт телефонных переговоров с Путиным. Сам глава Белого дома не уточнил, когда именно состоялась такая беседа.

Отмечалось, что Трамп также заявил, что в ходе беседы с Путиным назвал экс-президента США Джо Байдена полным позором для своей страны. Американский лидер также заявил газете, что, в отличие от предыдущей администрации США, всегда сохранял с президентом РФ хорошие отношения.