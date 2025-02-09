Санкт-Петербург, 9 февраля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге женщина забрала чужую посылку на 250 тыс. рублей из пункта выдачи заказов (ПВЗ) СДЭК по поддельным документам. Об этом 9 февраля заявил телеканал 78.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что неизвестная женщина похитила из ПВЗ посылку с MacBook стоимостью 250 тыс. рублей, адресованную петербурженке Анне Коршун от друга из Тулы. Согласно данным, отправитель попросил Анну передать гаджет покупателю, однако за день до похода в ПВЗ ей пришло уведомление, что посылку забрали.

«Пришло письмо в четверг, что посылка находится на месте, но мы договорились, что встретимся в субботу. А в пятницу вечером пришло уведомление, что посылка вручена. По камерам видно, что пришла какая-то женщина с поддельными документами, показала их, и ей отдали посылку. Она просто забрала и ушла», — передаёт слова Анны телеканал.

Девушка написала заявление в полицию, правоохранители разыскивают преступницу.

27 января источник ИА Регнум сообщил, что мошенники похитили 500 тыс. рублей у обвиняемого в уголовном деле о хищении 180 млн рублей у ПАО «Ростелеком» Антона Менчица. Отмечается, что неизвестный предъявил подложную доверенность от Менчица, однако после проверки выяснилось, что владелец счетов находится под арестом и самостоятельно оформить доверенность никак не мог. Счета злоумышленника арестовали, а Менчицу возместили ущерб.