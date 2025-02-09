Москва, 9 февраля, 2025, 11:27 — ИА Регнум. В Москве на будущей неделе может пройти небольшой снег. Об этом 9 февраля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По данным синоптиков, ни метелей, ни сугробов в российской столице в ближайшие дни не будет.

«Единственное, в преддверии 13 февраля холодный фронт может принести какие-то кратковременные заряды снега, но это будет один-три сантиметра», — процитировало метеоролога «РИА Новости».

По его данным, снегопады и морозы в феврале ещё придут в Москву, но ближе к концу месяца.

Как сообщало ИА Регнум, 2025 год может войти в тройку самых тёплых лет на планете. Такое предположение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале февраля он сообщил, что на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, которое связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. При его активизации тепло усиленно переходит из атмосферы в океан.

Погода практически на всей планете испытывает влияние Ла-Нинья. Его активность будет продолжаться примерно до марта, после чего Ла-Нинья начнёт переходить в нейтральную фазу.