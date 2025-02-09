Вашингтон, 9 февраля, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Суд Соединенных Штатов Америки ограничил доступ департамента эффективности правительства (DOGE), главой которого является предприниматель Илон Маск, к государственной системе обработки платежей. Об этом 9 февраля написало издание Reuters.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Федеральный судья временно заблокировал команде миллиардера Илона Маска доступ к правительственным системам, используемым для обработки платежей на триллионы долларов, сославшись на риск того, что конфиденциальная информация может быть раскрыта ненадлежащим образом», — сказано в сообщении.

Генпрокуроры 19 штатов, которые подали иск, заявили, что доступ DOGE к системе может помешать федеральному финансированию социальных проектов.

Спустя несколько часов после обнародования решения суда Маск назвал его безумием. По его словам, министерство финансов США и DOGE договорились, что все исходящие государственные платежи будут сопровождаться комментариями с обоснованиями и классификационными кодами.

Накануне, 8 февраля, Маск заявил, что минфин США ежегодно выплачивает пособия на сумму $100 млрд лицам без личного номера социального страхования или хотя бы временного документа, удостоверяющего личность. Он сказал, что это очень подозрительно. При этом Маск уточнил, что на вопрос о том, сколько процентов выплат из этой суммы является безоговорочным мошенничеством, в минфине единогласно ответили, что к таковым относится около 50% суммы, а это $50 млрд в год, или около $1 млрд еженедельно. Предприниматель назвал эту сумму безумной и пообещал разобраться в ситуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Дональд Трамп, Маск проверит на коррупцию другие ведомства федерального правительства точно так же, как это происходит в данный момент в отношении Агентства по международному развитию (USAID).

3 февраля Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск объявил о начале ликвидации USAID.