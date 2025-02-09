СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в Дербенте
Дербент, Дагестан, 9 февраля, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского в Дербенте. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.
«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела МВД России по городу Дербенту по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что, по информации следователей, 9 февраля трое нарушающих общественный порядок возле одного из общественных заведений в Дербенте мужчин напали полицейского. Один из них отобрал у правоохранителя табельное оружие, выстрелил в него несколько раз и ранил. После этого нападавшие скрылись с места преступления.
В настоящее время подозреваемые в совершении преступления задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи занимаются закреплением доказательственной базы.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 февраля в силовых структурах Дагестана сообщили, что полицейский в Дербенте был ранен ночью в результате нападения. Правоохранителя госпитализировали в тяжёлом состоянии.
В январе мужчина обстрелял полицейских из травматического пистолета в городе Видном в Московской области. Сотрудники правоохранительных органов в результате этого не пострадали, стрелявший был задержан.