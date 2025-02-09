Дербент, Дагестан, 9 февраля, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского в Дербенте. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела МВД России по городу Дербенту по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что, по информации следователей, 9 февраля трое нарушающих общественный порядок возле одного из общественных заведений в Дербенте мужчин напали полицейского. Один из них отобрал у правоохранителя табельное оружие, выстрелил в него несколько раз и ранил. После этого нападавшие скрылись с места преступления.

В настоящее время подозреваемые в совершении преступления задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи занимаются закреплением доказательственной базы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 февраля в силовых структурах Дагестана сообщили, что полицейский в Дербенте был ранен ночью в результате нападения. Правоохранителя госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В январе мужчина обстрелял полицейских из травматического пистолета в городе Видном в Московской области. Сотрудники правоохранительных органов в результате этого не пострадали, стрелявший был задержан.