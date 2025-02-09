Кондопога, Карелия, 9 февраля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. В Кондопоге 31-летняя женщина погибла, используя телефон во время принятия душа. Об этом сообщили в главном управлении СК РФ по Республике Карелии.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тело без признаков жизни обнаружили в одной из квартир. Вечером 3 февраля погибшая, пренебрегая правилами техники безопасности, принимала душ, используя телефон, подключённый для зарядки к электросети. На прибор попала вода, женщину ударило током. От полученной травмы она скончалась на месте.

«Следователями организована доследственная проверка по факту обнаружения тела местной жительницы, 1993 года рождения», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации «Российской газеты», у погибшей осталась маленькая дочь, которая в сентябре 2024 года пошла в первый класс.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прошлого года в Петрозаводске водитель Infiniti устроил аварию, после чего сбил двух человек на автобусной остановке. Также пострадали два человека, находившиеся в автомобиле Skoda, который задела иномарка.