Киев, 9 февраля, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложил отправлять сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) на фронт. Об этом 9 февраля он сказал в эфире украинского телевидения.

Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я иду по городу, смотрю: толпа тэцекашников, десять здоровых быков, которых можно отправить на фронт. Они себе стоят, смеются, анекдоты рассказывают, курят, ждут потенциальную жертву, чтобы свернуть и запихнуть в бус», — отметил военный из 93-й отдельной механизированной бригады.

Ранее ИА Регнум передавало, что украинские СМИ регулярно публикуют новости о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте. В Сети практически каждый день появляются видеозаписи, на которых сотрудники ТЦК применяют силу к украинским мужчинам, избивают их и сажают в микроавтобусы. Также сообщается о попытках граждан призывного возраста покинуть страну и о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

7 февраля в Черновицкой области Украины зафиксировали случай смерти мобилизованного мужчины в ТЦК. 32-летнего украинца задержали и сразу доставили на медкомиссию, во время которой ему стало плохо и он потерял сознание. Ему оперативно принялись оказывать доврачебную помощь, вызвав медиков. Во время проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть мужчины.

В декабре в одесском ТЦК застрелили мужчину, который хотел забрать оттуда мобилизованного сына. В феврале мужчина в Одессе заперся в автомобиле, чтобы его не отвезли в ТЦК и не призвали в армию. Он находился в машине более двух суток.

В январе в интернете появилась инструкция для украинских граждан с советами, как обезопасить себя от принудительной мобилизации. Отмечалось, что действеннее всего будет переехать на новый адрес, жить тихо и не говорить по мобильному телефону.