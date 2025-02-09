Екатеринбург, 9 февраля, 2025, 10:49 — ИА Регнум. В здании одного из автосервисов в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар, на данный момент открытое горение уже ликвидировано. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.

кадр из видео

По информации ведомства, возгорание произошло в здании автосервиса на ул. Кислородной, пламя распространилось на площади 1 тыс. кв. м.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Екатеринбурге», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Отмечается, что в ходе тушения пожарные эвакуировали из здания 14 легковых автомобилей, пять из которых были повреждены во время пожара. В работах по ликвидации возгорания участвуют 38 специалистов и задействовано 14 единиц техники. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 февраля в здании бывшего Электрозавода в Москве вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС спасли около 80 человек, эвакуировали 120 человек Позднее в этот же день возгорание было полностью ликвидировано. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).