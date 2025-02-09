Сидней, Австралия, 9 февраля, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Южноафриканский боец смешанных единоборств Дрикус дю Плесси одержал победу над Шоном Стриклендом из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 312 в Сиднее, защитив свой титул чемпиона организации в среднем весе.

Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press Дрикус дю Плесси

Поединок прошёл в течение всех пяти заявленных раундов, и по его итогам судьи единогласным решением отдали победу представителю ЮАР.

Это вторая удачная защита титула для 31-летнего дю Плесси, который победил Стрикленда и завоевал пояс UFC в среднем весе в январе 2024 года, а в августе провёл первую удачную его защиту в бою с Исраэлем Адесаньей из Новой Зеландии. На счету южноафриканца теперь стало 23 победы и два поражения в MMA.

Для 33-летнего Стриклэнда это поражение стало седьмым при 29 выигранных поединках.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля российский боец ММА Саид Нурмагомедов уступил представителю Бразилии Винисиусу Де Оливейра на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде. Судьи отдали победу бразильцу единогласным решением.

Ещё один боец из России Умар Нурмагомедов19 января проиграл Мерабу Двалишвили из Грузии в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Для грузинского спортсмена это был первый титульный поединок в карьере.