Вашингтон, 9 февраля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Наследники американского поп-певца Принса запретили Netflix выпускать девятичасовой документальный фильм о нём. Об этом сообщила газета The Guardian.

Jason Moore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Принс Роджерс Нельсон

Над лентой работал Эзра Эдельман, получивший премию «Оскар» за лучший документальный фильм O. J.: Made in America (2016). Кинокартину он готовил в течение пяти лет.

«Наследие Принса и Netflix пришли к взаимному соглашению, которое позволит разработать и выпустить новый документальный фильм с эксклюзивным контентом из архива Принса. В результате документальный фильм Netflix не будет выпущен», — указано в заявлении стримингового сервиса.

Отмечается, что изначально у Эдельмана был полный доступ к архивам Принца, известным как «Хранилище». Но в 2022 году владельцами архива стали некоторые из наследников. Они выдвинули ряд требований о монтаже и пересъёмках. По мнению наследников, фильм содержал ряд неточностей и делал ненужный акцент на некоторых эпизодах из жизни музыкальной звезды. Например, в нём была сцена с бывшей девушкой Принса Джилл Джонс, рассказывающей о нападении Принса на неё. Были также моменты, описывающие его зависимость от обезболивающих препаратов.

После отмены выпуска фильма адвокат и публицист Лонделл Макмиллан, один из распорядителей имущества, заявил, что «не будет никаких непристойных документальных фильмов». По его словам, подобную страницу удалось перевернуть, и теперь наследники постараются правильно осветить жизнь Принса.

Как писало ИА Регнум, тело певца Принса без признаков жизни было обнаружено 21 апреля 2016 года в его доме в городе Шанхассене (США). По данным судмедэкспертизы, музыкант скончался от передозировки обезболивающих средств. Родственники обвинили в его смерти врачей. По их мнению, медики неверно поставили ему диагноз и не смогли оказать необходимую медицинскую помощь, когда самолёт поп-звезды совершил экстренную посадку в Иллинойсе, откуда музыканта доставили в больницу с передозировкой наркотиками.

В 2018 году вышел альбом певца Piano & A Microphone 1983. В нём представлены девять композиций общей длиной 35 минут. Материалом для альбома послужила черновая запись на кассету, сделанная в 1983 году в домашней студии.