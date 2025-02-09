Москва, 9 февраля, 2025, 10:50 — ИА Регнум. В Москве пять женщин были экстренно госпитализированы после процедуры по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Об этом 9 февраля заявил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что женщин доставили в инфекционную больницу после проведения процедуры по оплодотворению в одной из московских клиник, у всех пострадавших — лихорадка и сепсис. По данным телеканала, супруг одной из госпитализированных Вадим Кем сообщил, что его жена и раньше обращалась в эту клинику, но проблем не возникало.

«Жена обращалась второй раз в эту клинику… Я планирую разбираться с ситуацией, хочу понять, что там произошло. В первый раз всё было нормально. В клинике был ещё один случай, у девушки такие же симптомы. Может, это как-то связано с ошибкой клиники», — передает его слова телеканал.

Вадим отметил, что жена находится в тяжелом состоянии и врачи не хотят его обнадеживать.

24 января источник ИА Регнум сообщил о том, что в Подольске женщина умерла в частной клинике, почувствовав себя плохо во время операции по удалению грыжи. Отмечается, что противопоказания для операции отсутствовали, однако спустя два часа после начала состояние пациентки резко ухудшилось и ещё через несколько часов она скончалась в реанимации. Правоохранительные органы расследуют инцидент.