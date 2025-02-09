Курск, 9 февраля, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Заградительные отряды Вооружённых сил Украины открыли огонь по группе из десяти украинских пограничников, которые попытались сбежать с позиций в Свердликове в приграничье Курской области. Об этом 9 февраля рассказали в российских силовых структурах.

Константин Чергинский/ТАСС

«В районе Свердликова около десяти украинских пограничников пытались сбежать из населённого пункта, но попали под огонь заградительного отряда», — привёл слова представителя силовых структур ТАСС.

Он добавил, что также украинские формирования занимаются минированием всех подъездов к населённому пункту.

Как сообщало ИА Регнум, пленный украинский военный Александр Прокопенко 1 февраля рассказал, что их пытавшуюся сдаться в плен группу атаковали дронами сослуживцы. Один из сдающихся в плен при этом погиб, а сам он получил контузию и осколочные ранения.

Пленный боец ВСУ Игорь Войтко 18 января сообщил, что украинское командование заставило оставаться своих подчинённых в городе Курахово Донецкой Народной Республики под угрозой расстрела. По словам Войтко, когда он решил выводить людей и сообщил об этом, его предупредили, что при начале движения «всех просто накроют».