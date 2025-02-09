Москва, 9 февраля, 2025, 10:04 — ИА Регнум. Параметры расчёта стоимости обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) изменились в целом ряде субъектов РФ, из-за чего в каких-то регионах страховка подорожала, а в каких-то — подешевела. Об этом 9 февраля рассказал гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Юрист напомнил, что эти изменения вступили в силу с 27 января и связаны с актуализацией территориального коэффициента (КТ) для страховки — оценкой аварийности, уровня выплат и общего состояния страхового рынка в каждом из регионов.

Адамс уточнил, что территориальный коэффициент влияет на итоговую стоимость полиса ОСАГО, потому что в нём учитывается вероятность наступления страхового случая в зависимости от места регистрации транспорта.

«В ряде регионов КТ был увеличен, что отразилось на повышении цены ОСАГО. Например, в Дагестане коэффициент вырос с 0,9 до 0,99, в Крыму — с 0,68 до 0,75, в Чувашии — с 0,88 до 0,97. В то же время в регионах с пониженной страховой нагрузкой КТ был уменьшен, что позволило снизить стоимость полиса. В Казани коэффициент снизился с 1,8 до 1,7, в Уфе — с 1,64 до 1,56, в Воронеже — с 1,4 до 1,35», — процитировало его слова «РИА Новости».

Эксперт указал на то, что новые значения коэффициентов будут применяться только в случае заключения новых договоров или внесения изменений в действующие полисы, причём в последнем случае изменится и его стоимость. При этом владельцы ранее оформленных страховок смогут использовать прежние тарифы до конца срока действия полисов.

«Помимо территориального коэффициента, на стоимость ОСАГО влияют и другие параметры, такие как возраст и стаж водителя, мощность двигателя, наличие нарушений и коэффициент бонус-малус (показывающий, как часто водитель становился виновником ДТП, по которым страховая компания выплачивала компенсацию потерпевшим)», — добавил он.

Адамс пояснил, что из-за этого цена полиса на одной и той же территории может существенно отличаться для разных категорий водителей. Он уточнил, что автовладелец может обратиться за разъяснениями и даже оспорить расчёт цены полиса, если сочтёт её повышенной.

«Жалобы на некорректное определение страховой премии рассматривает Банк России, а в отдельных случаях правомерность действий страховщика может быть оспорена в судебном порядке», — отметил юрист.

Как передавало ИА Регнум, 16 января пресс-служба Банка России сообщила, что для некоторых видов транспорта с 27 января будут расширены границы тарифного коридора по ОСАГО. В регуляторе пояснили, что это связано с высокой убыточностью таких категорий транспорта.

Глава филиала московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов 19 января рассказал, что в РФ с марта начнут действовать новые правила регистрации транспортных средств. По его словам, в числе прочего будет отменено требование о предоставлении для регистрации полиса ОСАГО.