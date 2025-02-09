Дербент, Дагестан, 9 февраля, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Сотрудник полиции получил ранение в Дербенте. Об этом 9 февраля сообщили в силовых структурах Дагестана.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ночью неизвестный открыл стрельбу по сотруднику МВД, находившемуся при исполнении служебных обязанностей.

«Полицейского в тяжелом состоянии доставили в больницу», — процитировало представителей силовых структур «РИА Новости».

Врачи центральной городской больницы Дербента проводят операцию пострадавшему.

Как сообщало ИА Регнум, в январе мужчина обстрелял полицейских из травматического пистолета в городе Видном в Московской области. Это произошло в квартире, куда сотрудники полиции прибыли по сообщению оперативного дежурного. На месте выяснилось, что мужчина 1988 года рождения нецензурно ругается в адрес членов своей семьи. Силовики просили его успокоиться. В ответ он начал стрелять в членов своей семьи из травматического пистолета. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в пол, затем один — в сторону нападавшего. В ответ мужчина не менее трех раз выстрелил в двух полицейских. Оперативники не пострадали, мужчина задержан.

В июне в Махачкале в результате стрельбы погиб сотрудник полиции, еще шестеро получили ранения.