Москва, 9 февраля, 2025, 09:31 — ИА Регнум. Российский беспилотный летательный аппарат раскрутил и отправил «в нокаут» дрон украинских формирований в Харьковской области. Об этом 8 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что разведчики 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» армии России необычными действиями выводят из строя дроны противника, проявляя при этом смекалку.

«В этот раз оператор подвёл свой дрон к вражескому БПЛА со слепой зоны, зацепил и раскрутил его, избавив от «полезной» нагрузки, а затем отправил на землю», — проинформировали в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 февраля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что оператор БПЛА армии России пощадил выбежавшего из атакованного укрытия и начавшего креститься бойца украинских войск. Это произошло на одном из островов Днепра под Херсоном.

Ранее, 24 января, стало известно, что военный российского штурмового подразделения защитился от начинённого взрывчаткой дрона украинских формирований, отбив его прикладом своего автомата. После этого вражеский беспилотник взорвался, причинив российскому солдату только небольшое ранение.