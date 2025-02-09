Москва, 9 февраля, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Оператор беспилотного летательного аппарата армии России пощадил бойца украинских формирований, выбежавшего из атакованного укрытия и начавшего креститься. Об этом вечером 8 февраля сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на снятое с дрона видео.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Российский оператор БПЛА занимался уничтожением наблюдательного пункта противника на одном из островов на Днепре под Херсоном. В этот момент из укрытия выскочил украинский боец, который стал креститься.

Военный армии России сохранил ему жизнь и не стал наносить удар.

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Как передавало ИА Регнум, ранее 9 февраля в Минобороны сообщили, что медсестра мотострелкового подразделения Людмила Болилая закрыла собой от осколков тяжело раненного бойца ВС РФ. Женщина спасла жизнь российского военного и получила при этом многочисленные ранения.

В декабре 2024 года военный армии России рассказал о подвиге сослуживца с позывным Кучер, с перебитой рукой 12 дней в одиночку удерживавшего опорный пункт под Курахово. После получения приказа на отход раненый военный боец ВС РФ смог пробраться к своим по простреливаемой противником дороге.