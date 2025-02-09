Оператор беспилотника ВС России пощадил крестящегося бойца ВСУ
«РВ»: оператор российского БПЛА сохранил жизнь крестящемуся бойцу ВСУ
Москва, 9 февраля, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Оператор беспилотного летательного аппарата армии России пощадил бойца украинских формирований, выбежавшего из атакованного укрытия и начавшего креститься. Об этом вечером 8 февраля сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на снятое с дрона видео.
Российский оператор БПЛА занимался уничтожением наблюдательного пункта противника на одном из островов на Днепре под Херсоном. В этот момент из укрытия выскочил украинский боец, который стал креститься.
Военный армии России сохранил ему жизнь и не стал наносить удар.
Как передавало ИА Регнум, ранее 9 февраля в Минобороны сообщили, что медсестра мотострелкового подразделения Людмила Болилая закрыла собой от осколков тяжело раненного бойца ВС РФ. Женщина спасла жизнь российского военного и получила при этом многочисленные ранения.
В декабре 2024 года военный армии России рассказал о подвиге сослуживца с позывным Кучер, с перебитой рукой 12 дней в одиночку удерживавшего опорный пункт под Курахово. После получения приказа на отход раненый военный боец ВС РФ смог пробраться к своим по простреливаемой противником дороге.