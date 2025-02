Тайбэй, 9 февраля, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Военные Китайского Тайбэя (Тайваня) зафиксировали приближение к острову 14 самолётов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом 9 февраля сообщается на странице тайваньской армии в соцсети Х (ранее Twitter).

Zuma/TASS

«14 самолётов НОАК и пять кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до [1:00 мск] сегодня [9 февраля]», — говорится в сообщении.

Утверждается, что 12 самолётов китайской армии из этого числа пересекли срединную линию Тайваньского пролива, войдя в северную, юго-западную и восточную зоны противовоздушной обороны (ПВО) острова.

Как сообщало ИА Регнум, газета Taipei Times 11 января написала, что власти Тайваня хотят разместить на севере острова приобретённые у Вашингтона комплексы ПВО. Уточнялось, что их хотят разместить до конца года в районе Суншань Тайбэя и районе Тамсуй Синьбэя.

Минторг КНР 3 декабря 2024 года ввёл запрет на экспорт в США галлия, германия, сурьмы и ещё некоторых сверхтвёрдых материалов. На следующий день МИД Китая утвердил санкции против американских компаний Teledyne Brown Engineering Inc и BRINC Drones Inc и Shield AI Inc.

Пекин принял такое решение из-за предварительного согласия Пентагона на поставку Тайваню запчастей для истребителей F-16 и радаров. Власти КНР сочли это покушением на собственную территориальную целостность.