Москва, 9 февраля, 2025, 09:06 — ИА Регнум. Военным пенсионерам в 2025 году дважды проиндексируют выплаты. Об этом 9 февраля сообщил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он назвал индексацию пенсий военным пенсионерам вопросом социальной справедливости и важным элементом федеральной политики. Повышение позволяет компенсировать инфляцию.

«Военные пенсии в 2025 году увеличат дважды: на 4,4% в феврале, а затем еще на 4,5% осенью в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2025–2027 годы», — процитировала Никитина Lenta.ru.

Он заявил, что актуальность индексации военных пенсий обусловлена и социальными факторами. Военные отдали годы своей жизни служению стране, и государство обязано гарантировать им достойную старость.

В России насчитывается более 2,6 млн военных пенсионеров, привел Никитин данные Минобороны, отметив, что поддержка этой категории укрепляет престиж военной службы и стимулирует молодёжь к выбору этой профессии.

«Кроме того, устойчивое пенсионное обеспечение снижает социальную напряженность и укрепляет общественную стабильность», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля в Госдуму внесли законопроект об увеличении пенсии военнослужащим. Как отметили авторы проекта, фактический уровень инфляции в России за 2024 год составил 9,5%, поэтому уровень пенсий необходимо повысить на столько же.

Проиндексированную пенсию получат военные, а также те, кто проходил службу в органах внутренних дел, МЧС, Росгваридии, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения.