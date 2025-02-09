Вашингтон, 9 февраля, 2025, 08:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о наличии у него конкретного плана по урегулированию украинского конфликта и поручил своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по этому вопросу.

SHAWN THEW/POOL/EPA/ТАСС Президент США Дональд Трамп

«Надеюсь, это произойдёт быстро», — заявил он 8 февраля в интервью газете The New York Post, говоря об окончании военных действий.

Глава Белого дома также назвал украинский конфликт «просто ужасным», добавив, что намерен покончить «с этим чёртовым безумием».

Трамп также в ходе проходившего на борту самолета президента США интервью обратился с призывом к Уолтцу организовывать встречи по этой теме.

«Давайте организовывать эти встречи, они [Россия и Украина] хотят встретиться», — отметил американский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля Трамп также заявил о том, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины. При этом президент США не уточнил, когда именно проходил его разговор с российским лидером.

Трамп уже несколько раз выражал готовность к переговорам с Путиным с момента своей инаугурации 20 января. Так, 3 февраля американский лидер заявил о достижении значительного прогресса по урегулированию украинского конфликта.

В свою очередь, в Кремле неоднократно указывали на то, что США пока не совершали шагов для возобновления контактов с Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 7 февраля заявил, что конфликт на Украине в любом случае нужно решать через переговоры, и призвал набраться терпения.

О готовности России к переговорам регулярно заявлял Путин, отмечая, что Москва видит целью диалога по конфликту на Украине долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства также указывал на то, что должны быть учтены законные интересы России.