Санкт-Петербург, 9 февраля, 2025, 08:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили над Ленинградской областью украинский беспилотник. Об этом 9 февраля сообщили в Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«9 февраля около 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь российские средства ПВО сбили 35 украинских БПЛА над территорией восьми регионов России — Курской, Брянской, Ростовской, Воронежской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом.

Утром в петербургском международном аэропорту Пулково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолетов в целях безопасности полётов гражданских судов.