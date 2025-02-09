Анталья, Турция, 9 февраля, 2025, 08:27 — ИА Регнум. Генеральное консульство России в Анталье работает над вопросом возвращения на Родину девочки, которую мать родила и оставила в аэропорту этого курорта в октябре 2024 года. Об этом 9 февраля рассказал генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

IMAGO/Zoonar.com/Maria Kraynova/Global Look Press

«Генконсульством ребёнку оформлено гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на Родину», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Отмечается, что адвокат матери девочки Айшегюль Полат рассказала, что линия ее защиты будет строиться на отсутствии умысла на убийство. Однако ещё рано предполагать, о каком сроке наказания идёт речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, которые могут смягчить наказание, уточнила она.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 октября 18-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина родила в туалете аэропорта Антальи ребёнка и оставила его в унитазе, после чего её вместе с 47-летней матерью задержали во время прохождения паспортного контроля. Новорождённую удалось спасти, и её передали медикам.

По утверждению россиянки, она не знала о собственной беременности. Против задержанных возбудили уголовное дело, по законам Турции девушке может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В декабре молодой человек Бурнашкиной по имени Андрей заявил ИА Регнум, что решил не ждать её из турецкой тюрьмы. По его словам, девушку нельзя простить за такой поступок.