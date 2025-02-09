Украина, 9 февраля, 2025, 08:22 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Запорожье резко снизился уровень поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 9 февраля рассказал житель города Константин.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, раньше было больше жителей, лояльно относящихся к власти. Сейчас число противников политики киевского режима постоянно растёт.

«Многие люди стали недовольны, положение все хуже и хуже: как экономически, так и людей «зашугали», — процитировало мужчину «РИА Новости».

Власти в городе бездействуют, практически никакой правовой защиты людей нет, добавил Константин.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января издание The New York Times опубликовало материал о падении рейтинга Зеленского на Украине. По оценкам авторов публикации, уровень доверия к нему настолько низкий, что это может привести Зеленского к краху как политика. Согласно опросу Leading Legal Initiatives, в случае возможных президентских выборов за Зеленского проголосовали бы лишь 16% избирателей.